Das Wertpapier des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power scheint sich von der Schocknachricht einer Kapitalerhöhung wieder zu erholen. Der Kurs berappelt sich langsam aber sicher und bewegt sich wieder in geordneten Bahnen. Wird man diesen Aufwärtstrend halten können oder ist er nur von kurzer Dauer? Das wird man in den nächsten Tagen sehen!

Ballard Power ist und bleibt auf jeden Fall eins der spannendsten Unternehmen, die in diesen Tagen an der Börse notiert sind. Hier kann man wohl noch einige Gewinne mitnehmen, wenn man die richtige Geduld mitbringt! Ballard Power kann zum Wochenstart schon wieder ein Plus von 2,46 Prozent und 0,73 Euro verzeichnen und somit auf 30,43 Euro springen!

