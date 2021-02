Es war eines der meist genannten Argumente der Kanzlerin dafür, dass ihre Corona-Politik auf wissenschaftlicher Expertise beruhe: Am 8. Dezember 2020 hatte die Nationale Akademie der Wissenschaften, kurz Leopoldina genannt, ein Papier veröffentlicht, in dem sie einen harten Lockdown vorschlug, um das Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie einzuschränken. Wenige Tage später beschlossen Bund und Länder genau

Der Beitrag „Corona-Propaganda“: Ein Leopoldina-Philosoph bringt die Bundesregierung ins Wanken erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Ferdinand Knauss.