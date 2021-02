Seite 2 ► Seite 1 von 6

Kronberg i.Ts. (ots) -- Mit der "Reimagine"-Strategie will CEO Thierry Bolloré das britischeUnternehmen neu aufstellen und für die Zukunft fitmachen- Jaguar Land Rover begibt sich auf einen nachhaltigen Weg, um bis 2039 zu einemNull-Emissions-Unternehmen zu werden - rund 2,5 Milliarden Pfund Sterling(zirka 2,8 Milliarden Euro) wird Jaguar Land Rover jährlich inElektrifizierung und die Entwicklung vernetzter Dienste investieren- Jaguar neu interpretiert und neu positioniert: Ab 2025 ist Jaguar eine reinelektrische Luxusmarke, um das einzigartige Potenzial zu nutzen- In den kommenden fünf Jahren bringt Land Rover sechs rein elektrischangetriebene Modelle auf den Markt und stärkt so seine Stellung als weltweitführender Anbieter von luxuriösen SUVs- Bis zum Ende des Jahrzehnts wird für alle Modellreihen von Jaguar Land Rovereine rein elektrische Variante verfügbar sein - erstes reines E-Modell vonLand Rover kommt 2024- Brennstoffzellen-Antriebe mit sauberem Wasserstoff befinden sich in derEntwicklung, um für eine künftige Nachfrage gerüstet zu sein- Jaguar Land Rover will kurzfristig eine zweistellige EBIT-Marge und einenpositiven Cashflow erreichen - bis 2025 strebt das Unternehmen positive Wertebei den Nettoverbindlichkeiten an sowie einen Wertschöpfungsansatz, derQualität und die Maxime "Gewinn vor Umsatz" in den Mittelpunkt stellt- Optimierte Unternehmensstruktur soll Jaguar Land Rover agiler und effizientermachen- Globales Produktions- und Montagenetz bleibt erhalten - mit neuem Zuschnitt,neuer Ausrichtung und reorganisiert- Kooperationen und Wissensaustausch mit Branchenführern, insbesondere innerhalbder Tata Gruppe, ermöglichen es dem Unternehmen Synergien in den Bereichensaubere Energie, vernetzte Dienstleistungen und Daten- und Softwareentwicklungzu nutzen- Nachhaltigkeit im Blick: Jaguar Land Rover steht für modernen Luxus,einzigartige Kundenerlebnisse und gesellschaftliche VerantwortungMit der neuen globalen Strategie "Reimagine" stellt sich Jaguar Land Rover neuauf. Thierry Bolloré, CEO des größten britischen Autoherstellers, stellt einumfassendes Programm vor, das modernen Luxus, unverwechselbares Design sowie dieElektrifizierung als Kernpunkte besitzt, wobei Jaguar bis 2025 zu einervollelektrischen Luxusmarke werden soll. Damit will sich Jaguar Land Rover füreine nachhaltige Zukunft rüsten und sich weltweit noch stärker als agiler undflexibler Anbieter von begehrten Luxusautomobilen und außergewöhnlichenDienstleistungen für besonders anspruchsvolle Kunden positionieren. Mit der"Reimagine"-Strategie will Jaguar Land Rover ferner neue Maßstäbe für ein