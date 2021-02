Berlin (ots) - Die Umsätze im Fachhandel für Biolebensmittel und Naturwaren sind

2020 stark gewachsen: Der Gesamtumsatz des Facheinzelhandels lag nach

Hochrechnung des Bundesverbandes Naturkost Naturwaren (BNN) e.V. 2020 bei 4,37

Milliarden Euro und damit 16,4 Prozent über dem Vorjahr (2019: 3,76 Milliarden

Euro). Laut BNN ist die positive Marktentwicklung geprägt durch ein gesteigertes

Bewusstsein der Verbraucher*innen für nachhaltige und gesunde Lebensmittel.



Die Corona-Pandemie hat das Interesse von Kund*innen an gesunden und ökologisch

nachhaltigen Lebensmitteln und Waren 2020 deutlich verstärkt. Dabei folgte die

Entwicklung der Umsätze im Jahresverlauf der Dynamik der Pandemie. In den

Lockdown-Phasen im Frühjahr und am Ende des Jahres lagen die Umsätze teils 20

bis 30 Prozent über dem Vorjahr. Der Naturkostgroßhandel hat 2020 um 21,7

Prozent gegenüber dem Vorjahr zugelegt und lag bei einem Umsatz von 2,34

Milliarden Euro (2019: 1,92 Milliarden Euro).





Bewusstsein für nachhaltige Lebensweise wächstLaut aktuellem Öko-Barometer, das jährlich vom Bundesministerium für Ernährungund Landwirtschaft (BMEL) in Auftrag gegeben wird, haben die "Begleitumständeder Pandemie (...) bei vielen Konsumentinnen und Konsumenten auch dazu geführt,ihre Ernährung und ihr Einkaufsverhalten zu hinterfragen und unter anderemökologischer zu konsumieren". Besondere Motive dafür sind Umwelt- undKlimaschutz sowie artgerechte Tierhaltung. Auch die Bedeutung von Regionalitätund ökologischer Produktion ist bei den Verbraucher*innen dem Öko-Barometerzufolge erheblich gestiegen. Diese Entwicklung spiegelt sich deutlich in denUmsatzzahlen des Bio-Fachhandels wider."Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung ist durch dieErfahrung der Pandemie noch einmal deutlich gestiegen. Ebenso die Bedeutung vonregionalen Produkten aus resilienten Lieferketten. Durch den Wegfall derAußer-Haus-Verpflegung mussten die Menschen 2020 verstärkt selber kochen undhaben sich daher intensiver mit der Herkunft und der Qualität ihrer Lebensmittelbeschäftigt. "Das hat sie vermehrt in den Bio-Fachhandel geführt, weil derauthentisch und glaubwürdig für all das steht: gesunde Lebensmittel in besterQualität, oft aus lokalen und regionalen Netzwerken, ökologisch nachhaltigproduziert und gehandelt", begründet BNN-Geschäftsführerin Kathrin Jäckel denZuwachs.Einkaufsverhalten ändert sichDie Corona-Pandemie hat das Einkaufsverhalten der Kund*innen imNaturkostfachhandel 2020 deutlich geprägt. Die Verbraucher*innen haben die Zahlder Einkäufe reduziert, um so das persönliche Ansteckungsrisiko zu minimieren,aber dafür deutlich mehr gekauft. So ging die Zahl der Kaufvorgänge imGesamtjahr um mehr als zehn Prozent zurück. Gleichzeitig wuchs diedurchschnittliche Einkaufsumme pro Bon um ca. 25 Prozent. Damit ging der Trendauch im Naturkostfachhandel deutlich zum One-Stop-Shopping.Bio-Lebensmittelwirtschaft braucht klares Bekenntnis der PolitikDie Bio-Lebensmittelwirtschaft setzt sich seit Jahrzehnten für Nachhaltigkeitund Klimaschutz ein. Auch die Verbraucher*innen erkennen den Zusammenhang immermehr und sorgen kontinuierlich für Wachstum. "Bio-Lebensmittel und ökologischeWaren des täglichen Bedarfs sind kein Trend mehr, sondern ein ernstzunehmenderWirtschaftsfaktor. Wenn die Lebensmittelwirtschaft für rund ein Drittel desjährlichen CO2-Ausstoßes verantwortlich ist, sollte die Politik so schnell wiemöglich Anreize für mehr Nachhaltigkeit schaffen. Und zwar über die gesamteWertschöpfungskette von der Erzeugung über die Verarbeitung bis zum Handel.Damit Nachhaltigkeit kein Nachteil mehr ist für Unternehmer*innen undKund*innen", so BNN-Geschäftsführerin Kathrin Jäckel.Pressekontakt:Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) e.V.Hans F. KaufmannReferent Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 030/8471224-51mailto:kaufmann@n-bnn.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/12812/4838534OTS: Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) e.V.