Michael Leister verhilft als Autor und Coach selbstbewusster, erfolgreicher und motivierter zu werden - und sein Kundenstamm wächst immer weiter an. Doch was hat er Leister dazu angetrieben, anderen Menschen zu helfen?

Manchmal geraten Menschen in extreme Krisensituationen, aus denen sie sich nicht selbst befreien können. Dann brauchen sie die Unterstützung eines Profis, der sie bei einem Neustart unterstützt und ihnen Perspektiven und Wege zeigt. Menschen dabei zu helfen, ihr verborgenes Potenzial freizulegen und es zu nutzen, ihnen Möglichkeiten zu eröffnen, um sich weiterzuentwickeln, sie selbst zu werden und glücklicher zu leben. Das sind wichtige Ziele beim Coaching. Ausgangspunkt muss immer die momentane Situation sein, sie ist die Startlinie für jede Veränderung.

Herr Leister, Sie sind mittlerweile ein renommierter Autor, Erfolgscoach und Unternehmer. Wie sind Sie zu dem Entschluss gekommen anderen Menschen helfen zu wollen? Welche Herausforderungen mussten Sie bei Ihrem bemerkenswerten Werdegang meistern?

Die Entscheidung, dass ich anderen Menschen helfen möchte, kam im Frühjahr 2014, nachdem mein Sohn kurz nach seiner Geburt verstorben ist. Nach diesem Schicksalsschlag bin ich in ein tiefes Loch gefallen, Panikattacken, Depressionen und Angststörungen prägten diese schwierige Zeit, wodurch mein Leben bergab ging. Trotz dieser schweren Zeit habe ich mich zum Glück entschieden das Leben anzupacken und zu zeigen was noch in mir steckt. Ich habe mich im Bereich Online-Marketing selbstständig gemacht und war dabei auch sehr erfolgreich. Es war mein Antrieb, dass das Leben trotz aller Vorfälle schöne Seiten bietet und so kam die Motivation anderen Menschen zu helfen. Vielen fällt es schwer nach Rückschlägen wieder ins Leben zu finden, die möchte ich durch das was ich mache inspirieren. Die größte Herausforderung dabei ist, auf die jeweilige Situation der Menschen einzugehen. Dabei den richtigen Ansatz zu finden, einzusteigen und die universellen Lehren der Persönlichkeitsentwicklung auf die Situation zu übertragen ist bis heute noch in jedem einzelnen Fall die größte Herausforderung für mich.



Sie bieten den Menschen auch eine individuelle Betreuung als Erfolgscoach an. Wie gelingt es Ihnen so viele unterschiedliche Persönlichkeiten zu einem erfolgreichen Umschwung in ihrem Leben zu verhelfen?

Die Menschen sind sehr unterschiedlich, deshalb gilt es herauszufinden an welchem Punkt sie derzeit stehen und was ihr Problem ist. Es ist mir wichtig, dass es nicht darum geht meinen Rat zu befolgen, sondern die logischen Lehren der Persönlichkeitsentwicklung auf bestimmte Situationen anzuwenden. Ich versuche so unpersönlich und objektiv wie möglich zu sein, damit es meinen Klienten gelingt selbst zu erkennen, was sie anders machen können. Zudem versuche ich sie aus ihrem Körper herauszuziehen und durch meine Augen blicken zu lassen, sodass sie sich selbst wie einen guten Freund sehen. Denn guten Freunden kann man immer einen richtigen Rat geben, nur bei sich selbst ist das oft schwierig. Ich versuche diese Perspektive umzudrehen, was mir in fast allen Fällen sehr gut gelingt.