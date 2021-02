POTSDAM (dpa-AFX) - Angesichts der Diskussion um die Aussichten für einen Osterurlaub in diesem Jahr hat sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke(SPD) zurückhaltend gezeigt. "Eine so weitgehende Vorhersage - Ostern ist in sechs Wochen - lässt sich jetzt noch nicht machen", sagte er am Montag auf Anfrage. Woidke hatte bislang die Bürger aufgerufen, auf touristische Reisen, Tagesausflüge und nicht notwendige Reisen zu verzichten.

Auch der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, hatte zu der Frage des Osterurlaubs am Montag in Berlin erklärt, zunächst sei die Entwicklung der nächsten Wochen abzuwarten. Dann sei zu bewerten, welche Lockerungen zu welchem Zeitpunkt möglich seien.

Auslöser der Diskussion waren Äußerungen des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) am Wochenende. Er hatte der "Bild am Sonntag" gesagt: "Ich bin dafür, Wahrheiten auszusprechen: Osterurlaub in Deutschland kann es dieses Jahr leider nicht geben." Zu große Mobilität bereits im April sei Gift. "Wir würden alles zerstören, was wir seit Mitte Dezember erreicht haben." Hotels und Gaststätten müssten über Ostern geschlossen sein, in den Theatern könne der Spielbetrieb erst danach wieder aufgenommen werden./kp/DP/men