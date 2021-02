Linz/Oberösterreich (ots) - Perspektive und zukunftsfähige Eventformate für

Die Convention Austria, die neue internationale Leitmesse der österreichischenTagungsbranche, feiert ihre Premiere in Oberösterreich. Bei dem neuen Formatstehen neben der Verkaufsplattform vor allem Produkterlebnisse und Networkingmit Gastgebern aus ganz Österreich auf dem Programm. "Wir freuen uns, Gastgeberder Premiere der Convention Austria zu sein und das hochwertige AngebotOberösterreichs in unseren wichtigsten Herkunftsmärkten zu präsentieren. Damitgeben wir den heimischen Betrieben eine Bühne und setzen ein positives Zeichenfür die Branche", sagt Mag. Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer vonOberösterreich Tourismus."Die Convention Austria ist ein wichtiger Baustein im Restart des heimischenTourismus. Mit dem neuen Format holen wir das umfangreiche Angebot derösterreichischen Convention-Branche und Österreich als Tagungsstandort vor denVorhang und holen viele internationale Top-Player aus der Tagungs- undKongresswirtschaft nach Österreich. Ich freue mich sehr, dass wir mit demConvention Bureau Oberösterreich und dem Design Center Linz als Austragungsortzwei professionelle Partner für diese wichtige Veranstaltung gefunden haben",sagt Dr. Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.Zukunft aktiv gestaltenDie Vorschau auf den Veranstaltungsherbst ist untrennbar mit der Zukunft derTagungsbranche verknüpft, mit der sich das Convention Bureau Oberösterreich inden vergangenen Monaten intensiv auseinandergesetzt hat. Im Zuge einesSzenario-Prozesses entstanden zukunftsfähige Maßnahmenvorschläge für dieVeranstaltungsbranche. "Wichtig dabei war uns, dies nicht nur aus einertouristischen Perspektive zu betrachten, sondern auch heimische Industrie- undWirtschaftsunternehmen einzubinden und daraus unterschiedliche Szenarien undFormate für die Zukunft der Tagungsbranche zu entwickeln", berichtetWinkelhofer. Der aus dem Prozess entstandene Szenario-Report ist ein Ideenpoolfür Branchenprofis und Unternehmen und steht unterhttp://www.oberoesterreich.at/tagungen zur Verfügung.Aus dem Szenario-Prozess heraus haben sich bereits neue Eventformate undKooperationen herauskristallisiert. Eines davon war die "virtuelle Kaffeepause",die das Convention Bureau als spezielles Online-Format zur Kundenbindung kreierthat. Die sechs 30-minütigen Webinare wurden von mehr als 300 Teilnehmernverfolgt.