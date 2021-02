GOLDMAN SACHS belässt Rolls-Royce auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Chris Hallam

Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 1,07

Kursziel alt: 1,07

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Rolls-Royce anlässlich eines neuen Finanzchefs auf "Buy" mit einem Kursziel von 107 Pence belassen. In der Zeit zwischen dem Fortgang des aktuellen Finanzchefs Stephen Daintith im März und dem Start von Panos Kakoullis als neuem CFO im Mai werde der stellvertretende CFO Ben Fidler interimsweise den Posten übernehmen, resümierte Analyst Chris Hallam in einer am Montag vorliegenden Studie die Beschlüsse des britischen Triebwerksbauers./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2021 / 07:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.