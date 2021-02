Die wichtigsten Ergebnisberichte für diese Woche (15.02.2021)

Die Kassasitzung an der Wall Street findet heute nicht statt, da in den USA der Presidents’ Day gefeiert wird. Infolgedessen wird es heute Nachmittag keine Ergebnisberichte aus den USA geben. Allerdings werden am Abend ein paar Berichte veröffentlicht, aber keiner davon kommt von einem großen, bekannten Unternehmen.

Obwohl sich die Berichtssaison an der Wall Street langsam dem Ende zuneigt, dürfte der Rest der Woche reich an interessanten Veröffentlichungen sein. Die aktuellen Investorenlieblinge Palantir und Tilray werden am Dienstag und Mittwoch die Ergebnisse für Q4 2020 veröffentlichen. Die Goldminenbetreiber Barrick Gold und Newmont berichten am Donnerstag, während die Ölunternehmen Marathon und Occidental Petroleum am Dienstag bzw. Mittwoch ihre Ergebnisse veröffentlichen. Walmart ist das einzige Dow-Jones-Mitglied, das in dieser Woche berichten wird (Donnerstag, vor Markteröffnung). Zu guter Letzt werden die Investoren auch die Berichte von zwei bekannten Hotelbetreibern erhalten - Hilton (Mittwoch) und Marriott (Donnerstag).