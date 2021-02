Das Handelsgeschehen im Cannabis-Sektor wird gegenwärtig von einem volatilen Auf und Ab dominiert.

Das Handelsgeschehen im Cannabis-Sektor wird gegenwärtig von einem volatilen Auf und Ab dominiert. Die Aktie der Cronos Group machte vor diesem Hintergrund keine Ausnahme. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich jedenfalls so Einiges getan…

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung (30.01.) überschrieben wir mit „Konsolidierung in wichtiger Phase“. Darin hieß es unter anderem „[…] Dass es nach dem fulminanten Zwischensprint aus der ersten Januar-Hälfte zu einer Konsolidierung kam, war nicht überraschend. Schließlich jagte die Aktie innerhalb weniger Tage von knapp 9 CAD auf knapp 15 CAD. Wie bereits zuletzt an dieser Stelle thematisiert, ist es wichtig, dass sich die Konsolidierung aus charttechnischer Sicht oberhalb von 11,7 CAD abspielt. In diesem Bereich liegt das markante Hoch von Anfang Dezember. Sollte sich die Korrekturbewegung darunter ausdehnen, wäre das als deutliches Warnsignal zu interpretieren. Bislang versteht es der Wert jedoch, die Bewegung oberhalb von 12 CAD zu halten. Zuletzt versuchte sich die Aktie daran, frisches Aufwärtsmomentum zu kreieren und setzte sich wieder so langsam in Richtung 15 CAD in Bewegung… Die nächsten Tage versprechen vor diesem Hintergrund spannend zu werden. Die Stimmung im Cannabis-Sektor hat sich zweifelsohne aufgehellt. Davon profitiert auch die Cronos-Aktie. Die charttechnisch relevanten Marken sind klar definiert: Es darf für die Aktie nicht unter die 11,7 CAD gehen. Um neue Kaufsignale zu generieren, muss die Aktie die Hürde bei 15,0 CAD meistern.“