LBS Nord erzielt deutliches Plus im Kreditgeschäft / Wohnimmobilienmarkt bleibt trotz Corona stabil

Hannover (ots) - Die LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover (LBS

Nord) hat im vergangenen Jahr ihre Kreditvergabe deutlich gesteigert. 2020

vermittelte das Institut 619,4 Millionen Euro an Sofortfinanzierungen für den

Bau, den Kauf oder die Modernisierung von Wohneigentum. Gegenüber dem Vorjahr

bedeutet das einen Zuwachs von 14,4 Prozent.



"Immer mehr Kunden nutzen Bausparsofortdarlehen für eine sichere und flexible

Finanzierung. Diese Kombikredite bieten Zinssicherheit für sehr lange

Laufzeiten, flexible Tilgungsmöglichkeiten und keine Zuschläge bei kleineren

Darlehenssummen", erklärt Jan Putfarken, seit Jahresbeginn neuer

Vorstandsvorsitzender der LBS Nord.





Digitale Plattformen gewinnen an BedeutungZum guten Kreditgeschäft der LBS Nord trägt immer mehr die digitale PlattformFinmas bei. Die Bausparkasse ist seit 2018 mit ihren Produkten auf dem digitalenFinanzmarktplatz für Sparkassen vertreten. Zudem gewinne auch die ForumDirektfinanz GmbH, eine von den Landesbausparkassen für dieSparkassen-Finanzgruppe gegründete Poolinggesellschaft, für die Vermittlung vonBaufinanzierungen zunehmend an Bedeutung.Weiter steigende Preise auf dem ImmobilienmarktFür den LBS-Chef ist die starke Inanspruchnahme von Finanzierungsmitteln einZeichen dafür, dass das Interesse an Wohneigentum im Pandemie-Jahr 2020keineswegs abgenommen habe. So seien auch die Preise weiter gestiegen. EinerUntersuchung des Instituts empirica zufolge sind gebrauchte Einfamilienhäuser inHannover seit 2017 jährlich um durchschnittlich neun Prozent teurer geworden.Niedersachsenweit legten die Eigenheimpreise sogar um zehn Prozent pro Jahr zu.Die anhaltende Nachfrage nach Wohnimmobilien konnte auch die TochtergesellschaftLBS Immobilien GmbH NordWest nutzen. Sie vermittelte im Jahr 2020 gemeinsam mitihren Sparkassenpartnern in Niedersachsen und Berlin insgesamt 3.213 Objekte miteinem Kaufwert von 800,5 Millionen Euro. Damit steigerte sie ihren Umsatzgegenüber dem Vorjahr um 13 Prozent.Bei steigenden Preisen sei das frühzeitige Ansparen von ausreichend Eigenkapitalein entscheidender Faktor, um den Wunsch nach Wohneigentum zu verwirklichen, soPutfarken. Daher sei es sehr zu begrüßen, dass Einkommensgrenzen und Förderhöhefür die Wohnungsbauprämie seit Beginn 2021 deutlich erhöht wurden. "Das kanngerade für junge Familien ein entscheidender Anstoß sein, mit dem Sparen für dieeigenen vier Wände zu beginnen."Bauspargeschäft coronabedingt unter PlanDas Bauspargeschäft der LBS Nord blieb im Jahr 2020 aufgrund der Einschränkungendurch die Corona-Pandemie erwartungsgemäß hinter den Planungen zurück. Eserreichte 54.162 Verträge mit einer Summe von 3,0 Milliarden Euro."Kontaktbeschränkungen haben die Beratungsmöglichkeiten im letzten Jahr deutlicheingeschränkt", erklärt Maik Jekabsons, neuer Vertriebsvorstand der LBS Nord."Als Reaktion haben wir die digitalen Abschluss-, Betreuungs- undServiceprozesse für unsere Vertriebspartner ausgebaut."Als erfreulich bewertet LBS-Chef Putfarken, dass im Jahr 2020 keineüberdurchschnittlichen Kreditausfälle zu verzeichnen waren. "Unsere Kunden sindbisher gut durch die Krise gekommen", betont Putfarken.Im vergangenen Jahr hat die LBS Nord ein vorläufiges Betriebsergebnis von 5,1Millionen Euro nach Steuern (Vorjahr 2,4 Millionen Euro) erzielt und liegt damitleicht über dem geplanten Wert.Pressekontakt:LBS NordPressesprecherinMonika GraveTel. 0511 / 926-6668E-Mail: mailto:monika.grave@lbs-nord.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/107637/4838620OTS: LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover