Das ist der Durchbruch, auf den die Anleger von Plug Power die ganzen letzten Tage bereits gewartet hatten! Wie hoch kann es für dieses starke Wertpapier noch hinaus gehen? Die Aussichten sind prächtig, denn die Kooperation mit dem französischen Autobauer Renault sollte die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power noch ordentlich beflügeln können!

Also bereit machen zum Abheben, die Aktie wird schon bald in neue Sphären eindringen! Die Anleger sollten sich in Stellung bringen, um die Gewinne in kürzester Zeit einstreichen zu können. Plug Power macht wieder richtig Spaß, wie sich auch am heutigen Kurs zeigt! Die Aktie legt um 0,54 Prozent gegenüber der Vorwoche zu und hat somit ein Plus von 0,28 Euro auf 52,41 Euro!

