Columbia Threadneedle Fondsmanager: "Lieferkettengesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung" Gastautor: Simon Weiler | 15.02.2021, 03:01 | 50 | 0 | 0 15.02.2021, 03:01 | Gesetzliche Initiativen zur besseren Überwachung von Lieferketten wie das Lieferkettengesetz in Deutschland sind nach Ansicht der Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle Investments ein Schritt in die richtige Richtung. „In zunehmend ungleichen und dezentralisierten Lieferketten mit Zulieferern aus verschiedenen Regionen könnten laxe Geschäftspraktiken mit Fokus auf Kostensenkungen schnell Einzug in Lieferketten halten“, sagt Andrea Carzana, Portfoliomanager für europäische Aktien, bei Columbia Threadneedle Investments. „Daher sind Gesetze zur Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) zu begrüßen.“ Grundsätzlich befürwortet Columbia Threadneedle Maßnahmen zur strikteren Einhaltung von Umwelt- und Sozialkriterien sowie Aspekten guter Unternehmensführung (auf Englisch: Environmental, Social und Governance – kurz ESG) auch in den Lieferketten von Unternehmen – und entsprechende Reportings durch die Firmen. „Für eine erfolgreiche Umsetzung wäre jedoch auch wichtig, dass Unternehmen einen standardisierten, verlässlichen Handlungsrahmen bekommen, den sie befolgen können.“ Und Gesetze allein genügen Columbia Threadneedle zufolge nicht, um Fortschritte zu erwirken. „Wichtig wäre es, Unternehmen wirklich zu testen“, sagt Carzana. Der Grund für den genaueren Blick auf ESG-Profile von Firmen insgesamt und die Lieferketten im Speziellen seien nicht politische Initiativen, sondern dass Verbraucher und Kunden ein Umdenken forderten. „In der Vergangenheit konnten Unternehmen auf Kosten sozialer Faktoren und der Umwelt wachsen“, erklärt Carzana. „Während die Kosten des Wachstums früher auf diese Weise externalisiert wurden, sollen sie jetzt internalisiert werden – sprich: Die Unternehmen sollen sie tragen.“ Unter dem Strich blieben die Kosten also gleich, sie würden nur umverteilt. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



