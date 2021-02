15.02.2021 / 15:00

Das südkoreanische Startup bitsensing geht eine Partnerschaft mit Infineon Technologies zur Einführung einer innovativen Sensorlösung für Fahrzeugkabinen ein

MOD620 verbindet die bahnbrechende Radartechnik von bitsensing mit den branchenführenden Chipsätzen von Infineon



SEOUL, KOREA - Media OutReach - 15. Februar 2021 - bitsensing, ein südkoreanisches Startup-Unternehmen für bildgebende Radartechnik, gibt heute eine Partnerschaft mit dem weltweiten Marktführer für Halbleiterlösungen, Infineon Technologies, bekannt, um die Erfahrung in der Fahrzeugkabine mit der Einführung des 60GHz-MOD620-Radars zu revolutionieren. Das MOD620 wurde von bitsensing entwickelt und durch Infineon unterstützt, um eine leistungsfähige Lösung zur Sicherheitsüberwachung bereitzustellen, auf die sich Fahrer verlassen können.



Gemäß einer von Jan Null von der San Jose State University durchgeführten Untersuchung zu durch einen Hitzschlag verursachten Todesfällen von Kindern in Fahrzeugen sind 54 % der Todesfälle von Kindern in überhitzten Fahrzeugen seit den 1990ern darauf zurückzuführen, dass sie von ihren Begleitpersonen vergessen wurden. Das MOD620 verhindert diese Art von Vorfällen, indem es die Anwesenheit und die Vitalwerte der Kabineninsassen auf effiziente Weise ermittelt und dem Fahrer Warnmeldungen sendet, falls ein Kind unbeaufsichtigt in einem Auto zurückgelassen wurde. Die von bitsensing-Ingenieuren entwickelte und durch Infineon unterstützte umfassende Überwachungslösung MOD620 erfüllt die spezifischen Anforderungen des Kabineninneren für alle Fahrzeuge und bietet eine kontinuierliche und unbegrenzte Erkennung, unabhängig von Kleidung oder Decken.