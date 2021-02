Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Taxifahrer wollen wieder gegen Gesetzesänderung für Fahrdienste demonstrieren Hunderte Taxifahrer wollen an diesem Freitag gegen eine Gesetzesänderung zugunsten von Konkurrenten wie Uber protestieren. Der Autokorso soll am Mittag am Brandenburger Tor beginnen und vor der CDU-Bundesgeschäftsstelle an der Klingelhöfer Straße …