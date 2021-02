SM Wirtschaftsberatungs AG: Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2020 (HGB, testiert)

Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2020 (HGB, testiert)



Nach einem sehr erfreulich verlaufenen Schlussquartal des Jahres 2020 hat die SM Wirtschaftsberatungs AG das Geschäftsjahr 2020 mit einem Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 1,50 Mio. Euro (Vorjahr 1,97 Mio. Euro) abgeschlossen. Der für die Gewinnausschüttung maßgebliche Bilanzgewinn hat sich zum 31.12.2020 nochmals leicht auf nun 4,22 Mio. Euro (Vorjahr 4,11 Mio. Euro) erhöht. Nachdem die Dividende im vergangenen Geschäftsjahr um 30% auf EUR 0,26 pro Aktie erhöht worden war, freut sich die Gesellschaft, dass der kommenden Hauptversammlung erneut die Zahlung einer Dividende in dieser Höhe vorgeschlagen werden kann. Wie schon in den Vorjahren wird die Dividende wieder aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG geleistet. Für inländische Aktionäre unterliegt die Dividende dadurch nicht der Abgeltungssteuer.

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft erreichten im Geschäftsjahr 2020 5,39 Mio. Euro (Vorjahr 6,42 Mio. Euro). Hiervon entfielen 4,73 Mio. Euro (Vorjahr 5,79 Mio. Euro) auf das Immobilientransaktionsgeschäft. Die Personalkosten haben sich im Geschäftsjahr 2020 leicht auf TEUR 493 (Vorjahr TEUR 467) erhöht. Dagegen konnten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (bereinigt um Aufwendungen aus Finanzgeschäften und um die im Vorjahr im Zusammenhang mit der Neuprojektierung eines Immobilienprojektes vorgenommenen Abschreibungen) deutlich um TEUR 155 auf nun noch TEUR 256 (Vorjahr TEUR 411) reduziert werden.

Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Krise auf die im Geschäftsjahr 2020 sehr volatilen Devisen- und Kapitalmärkte hat die SM Wirtschaftsberatungs AG die Risikovorsorge im Bereich ihrer Finanzanlagen im Geschäftsjahr 2020 mit TEUR 486 dotiert, wobei eine Abschreibung der betroffenen Positionen auf den jeweils niedrigeren beizulegenden Wert erfolgte.