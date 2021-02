Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) - Abenteuerreisen und Technology, Tours & Activities (TTA):Digitales Programm während ITB Berlin NOW mit namhaften Ausstellern aus allerWelt - ITB Berlin NOW Convention: Vorträge und Diskussionen zu Chancen undZukunftsperspektivensowie nachhaltigen Lösungen für Abenteuerreisen-Event-Programm ab sofort unter https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Program/verfügbar - Virtuelle Cafés zu Adventure Travel und TTA laden zum Dialog einViele Tourismusorganisationen setzen zur Bewältigung der Corona-Krise auf dieVermarktung ihrer Attraktionen bei inländischen Reisenden. Hinzu kommt, dassneue Technologien bei der kontaktlosen Buchung von Touren und Aktivitäten amUrlaubsziel einen neuen Standard gesetzt haben. Inzwischen zählen Touren undAktivitäten zum drittgrößten Segment innerhalb der internationalenReiseindustrie. ITB Berlin NOW greift die wichtigsten Trends und Entwicklungendieses wachstumskräftigen Marktes in dem Segment Technology, Tours & Activities(TTA), powered by ARIVAL und Bookingkit, auf. Teilnehmer erfahren, welcheInnovationen, Kanäle und Plattformen zu der Erfolgsgeschichte rund um Touren undAktivitäten beigetragen haben und welche Veränderungen sich im Zusammenhang mitden Auswirkungen der Corona-Pandemie abzeichnen. AufschlussreichePanel-Diskussionen und Vorträge von Führungspersönlichkeiten auf der ITB BerlinNOW Convention liefern wichtige Erkenntnisse und Perspektiven für die Zukunftdieses Marktes. Zusammen mit dem Partner Adventure Travel Trade Association(ATTA) wirft die weltweit führende Reisemesse auch einen Blick darauf, wie sichdie Zukunft der Abenteuerreisen entwickelt und welche Folgen sie für das Klimahaben. In den virtuellen Cafés zu Adventure Travel und TTA können Teilnehmer derweltweit führenden Messe der globalen Reiseindustrie rund um die Uhr Ideen undPläne diskutieren.Nachdem die Corona-Pandemie Städtetouren oder den Besuch vonFreizeitattraktionen in vielen Ländern zum Erliegen gebracht hat, zeigenführende Anbieter auf der ITB Berlin NOW Convention, welche Chancen sich durchden Einsatz smarter Technologien ergeben. Wie die neue Realität desReisevertriebs in einer Welt nach Corona aussieht und der Ertrag gesteigertwerden kann, erläutern im TTA Forum am Dienstag, 9. März 2021 , Lukas C.C.Hempel, CEO and Co-Founder Bookingkit, Luuc Elzinga, Founder and PresidentTiqets, Claudio Bellinzona, Founder and COO Musement, Illaria D`Uva, CEO D`Uva,sowie Christian Gross, Director Sales, Incoming, Convention Bureau and