Nippon Express vom US Business Magazine Fortune zu einem der „angesehensten Unternehmen der Welt" gekürt Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 15.02.2021, 15:31 | 26 | 0 | 0 15.02.2021, 15:31 | TOKIO, 15. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. erhält den Platz 5 in der Kategorie „Lieferindustrie" der Liste 2021 der „World's Most Admired Companies" des amerikanischen Wirtschaftsmagazins Fortune und taucht als einziges japanisches Unternehmen in dieser Kategorie auf. Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202102080760-O1-2Bo7c77I Fortune ist ein international angesehenes Wirtschaftsmagazin, das renommierte Rankings wie „Fortune 500" und „Fortune Global 500" veröffentlicht. Zu seiner weltweiten Leserschaft gehören zahlreiche Führungskräfte und andere Geschäftsleute. Das Magazin veröffentlicht seit 1997 jedes Jahr seine „World's Most Admired Companies"-Rankings. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt durch die Befragung von Unternehmensleitern, Wertpapieranalysten und andere, die die Unternehmen in neun Kategorien bewerten: Qualität der Unternehmensführung, Qualität der Produkte/Dienstleistungen, Innovationskraft, langfristiger Investitionswert, finanzielle Solidität, Personalmanagement, soziale Verantwortung, Nutzung des Unternehmensvermögens und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Die Unternehmen mit der höchsten Punktzahl kommen in das Ranking. Für die diesjährigen Rankings wurden 670 Unternehmen in 30 Ländern bewertet, die bestimmte Kriterien erfüllten, und 15 japanische Unternehmen wurden in 11 Kategorien ausgewählt. Die Nippon Express Group ist weiterhin bestrebt, den Erwartungen der Stakeholder weltweit gerecht zu werden und ein nachhaltiges Unternehmenswachstum zu erreichen. Langfristiges Ziel ist es, wie im Nippon Express Group Business Plan 2023 „Dynamic Growth" festgelegt, „ein Logistikunternehmen mit starker Präsenz auf dem globalen Markt zu werden". Website von Nippon Express: http://www.nipponexpress.com/ Offizielle LinkedIn-Seite: NIPPON EXPRESS GROUP https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/



