Beta Systems Software AG: Öffentliches Angebot zum Aktienrückkauf veröffentlicht

Berlin, 15. Februar 2021 - Der Vorstand der Beta Systems Software AG (BSS, ISIN DE 000A2BPP88) hatte am 2. Februar 2021 über eine Ad-hoc-Meldung mitgeteilt, dass der Vorstand auf Basis der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 29. Mai 2020 zum Erwerb eigener Aktien beschlossen hat, ein Öffentliches Kaufangebot zum Erwerb von bis zu 100.000 Aktien (entsprechen rund 2,1 % des Grundkapitals) der Beta Systems Software AG durchzuführen. Der Vorstand behielt sich in seinem Beschluss vor, auch mehr als 100.000 eigene Aktien zu erwerben, wenn im Rahmen des Angebots zum Erwerb eigener Aktien mehr als 100.000 eigene Aktien angedient werden, höchstens jedoch bis zur Höchstgrenze der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29. Mai 2020 unter Berücksichtigung der bereits gehaltenen eigenen Aktien. Auf Basis der Ermächtigung wurden bisher insgesamt 8.101 Aktien der Gesellschaft erworben. Die Gesellschaft hält damit 8.101 Stück eigene Aktien (ca. 0,17 % des Grundkapitals). Der Aktienrückerwerb soll zu einem Erwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von 28,00 Euro je auf den Inhaber lautende Stückaktie der Beta Systems Software AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 5,00 Euro erfolgen.

Die Gesellschaft hat heute das Öffentliche Angebot zum Aktienrückkauf veröffentlicht. Entsprechend der näheren Bedingungen des Angebots beginnt der Angebotszeitraum mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Bundesanzeiger am 15. Februar 2021 und endet am 12. März 2021 (12:00 Uhr, Ortszeit Frankfurt am Main). Das Aktienrückkaufangebot der Beta Systems Software AG wird durch die futurum bank AG durchgeführt.

Die weiteren Einzelheiten zum Aktienrückkaufangebot sind der Angebotsunterlage zu entnehmen, die heute im Bundesanzeiger sowie auf der Website unseres Unternehmens unter www.betasystems.com/de/investor-relations veröffentlicht worden ist.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt keine Aufforderung zum Verkauf von Aktien der Beta Systems Software AG dar.