Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet neue RAMFORT-Anleihe 2021/26 (A3H2T4)

Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P) hat die 6,75%-Anleihe 2021/26 der RAMFORT GmbH (WKN A3H2T4) im Rahmen der aktuellen Neuemission gezeichnet. Bei einer Zuteilung wäre es die 30. Anleihe im Portfolio des im vergangenen Jahr aufgelegten Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (kurz: EMAF).

ANLEIHE CHECK: Die nicht nachrangige und besicherte Mittelstandsanleihe der RAMFORT GmbH mit einer Laufzeit von fünf Jahren (Laufzeit 15.03.2021 bis 15.03.2026) ist mit einem Zinskupon in Höhe von 6,75% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 15.03. und 15.11.) ausgestattet. Im Rahmen der Emission werden bis zu 10 Mio. Euro (mit Aufstockungsoption) mit einer Stückelung von 1.000 Euro zur Zeichnung angeboten. Die Einbeziehung der Anleihe in den Freiverkehr der Börse Frankfurt ist am 15.03.2021 vorgesehen.