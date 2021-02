GlobalWafers hat bei der geplanten Übernahme von Siltronic zwei wichtige Hürden genommen. „Das Bundeskartellamt hatte am 9. Februar 2021 ebenfalls seine Freigabe für den Zusammenschluss gegeben, da es keine Anhaltspunkte dafür gesehen hat, dass der Wettbewerb in der Waferindustrie durch dieses Vorhaben behindert werden könnte”, meldet die Gesellschaft am Montag.Zudem wurde den Angaben der Gesellschaft zufolge mit 56,92 ...