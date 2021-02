GOLDMAN SACHS belässt A.P. Moller-Maersk auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Patrick Creuset

Analysiertes Unternehmen: A.P. Moller-Maersk

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 15600

Kursziel alt: 15600

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 15600 dänischen Kronen belassen. Laut der Reederei haben die Engpässe in den Lieferketten im vierten Quartal angehalten, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Studie. Maersk wolle durch die eigene Digitalisierung einen technologischen Vorsprung erschaffen und damit einen Wettbewerbsvorteil erlangen./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2021 / 14:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.