Centogene baut COVID-19 Testkapazitäten aus

Centogene baut die COVID-19 Testaktivitäten weiter aus. Das Unternehmen wird am morgigen Dienstag ein nach einem Umzug erweitertes Walk-In-Corona-Testzentrum in Rostock eröffnen. Bisher war das Testzentrum in der eigenen Firmenzentrale der Biotech-Company in Rostock untergebracht, nun in der Galerie Rostocker Hof.„Die Stadt Rostock sticht im nationalen Vergleich immer wieder durch besonders stabile, niedrige COVID-19 ...