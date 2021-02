Jaguar Land Rover wird mit seinen beiden individuellen britischen Marken die Zukunft des modernen Luxus mit einzigartigem Design neu definieren.

Mit dem Faktor echter Nachhaltigkeit wird Jaguar Land Rover sich weltweit noch stärker als agiler Anbieter von begehrten Luxusautomobilen und außergewöhnlichen Dienstleistungen für besonders anspruchsvolle Kunden positionieren. Die Strategie wird neue Maßstäbe für ein Luxusunternehmen im Hinblick auf die Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft setzen.

„Jaguar Land Rover ist einzigartig in der globalen Autoindustrie: Hier treffen Designer unvergleichlicher Modelle mit einem hohen Verständnis für die künftigen Luxuserwartungen der Kunden auf starke emotionale Markenwerte, einen Geist von Britishness auf direkten Zugang zu Global Playern bei Technologie und Nachhaltigkeit in der gesamten Tata Gruppe.“

Wir nutzen diese Voraussetzungen jetzt, um unser Geschäft, die beiden Marken und das Kundenerlebnis von morgen neu zu definieren. Die Reimagine-Strategie ermöglicht uns wie nie zuvor, unsere Einzigartigkeit herauszustreichen und zu stärken. Gemeinsam können wir eine noch nachhaltigere und positivere Wirkung auf die Welt um uns herum erzielen“, sagte Bolloré.

Zwei unverwechselbare moderne Luxusmarken mit Fokus auf Nachhaltigkeit

Den Kern der „Reimagine“-Strategie bildet die Elektrifizierung der beiden Marken Land Rover und Jaguar – auf separaten Architekturen sowie mit eigenständigen, klar differenzierten Persönlichkeiten.

In einem Land Rover bildet das Abenteuer die Verbindung zwischen Fahrzeug und Fahrer. Land Rover hilft den Menschen mit „Above and Beyond“ wahrlich bei der Überwindung von Grenzen und beschreitet dazu neue Wege, stellt sich neuen Herausforderungen und begnügt sich nicht mit dem Erwarteten. Land Rover wird in den kommenden fünf Jahren Zuwachs durch insgesamt sechs rein elektrisch angetriebene Modelle erhalten und damit seine Position als weltweit führender Anbieter luxuriöser SUVs untermauern - mit den drei Modellfamilien Range Rover, Discovery und Defender. Die erste vollelektrische Variante soll 2024 auf dem Markt erscheinen.