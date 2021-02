Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der DAX zugelegt und auf einem neuen Rekordhoch geschlossen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 14.109,48 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,42 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag und der höchste DAX-Schlussstand aller Zeiten.



Das im Handelsverlauf am Montag vor einer Woche erreichte Allzeithoch bei 14.169,49 Punkten wurde aber knapp verpasst. Neben Hoffnungen auf das US-Konjunkturpaket waren auch Fortschritte in der Pandemiebekämpfung ein Thema unter Investoren. Von den US-Börsen gab es keine direkten Impulse, die waren wegen eines Feiertages geschlossen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas stärker.





