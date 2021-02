Es gibt einen neuen Richtwert: 7-Tages-Inzidenz 35. Kein Wunder, die Inzidenz steht in Deutschland bereits bei knapp unter 60 und dürfte in den nächsten Tagen die 50 knacken. Zwei Bundesländer und etliche Großstädte haben den Wert bereits unterschritten. Doch die Zahlen brechen so drastisch ein, dass auch die 35 bald erreicht sein dürfte – setzt

Der Beitrag Die Zahlen fallen – mit Mutation, Lockdown und ohne erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Air Türkis.