So begab sich NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in häusliche Quarantäne, da er Kontakt zu Reul hatte. Laumann sei aber nicht positiv getestet worden und arbeite von zu Hause aus, sagte eine Sprecherin.

Betroffen ist auch die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos). Sie hatte gemeinsam mit Reul am Donnerstag an einem Pressetermin bei der Kölner Feuerwehr teilgenommen. Reker, die sowieso gerade im Urlaub und zu Hause sei, habe sich nun in Isolation begeben, sagte eine Stadtsprecherin. Am Dienstag solle sie getestet werden. Bis zu einem negativen Ergebnis bleibe Reker in Isolation. Die Feuerwehr habe ebenfalls alle Beteiligten ins Homeoffice geschickt. Auch sie sollen getestet werden. Die Stadt Köln betonte allerdings, dass Hygieneregeln eingehalten worden seien - von Masken bis zum Abstand.

Eine Infektionskette innerhalb der Landesregierung sei aber nicht zu befürchten, sagte Regierungssprecher Christian Wiermer. "Das Kabinett in Gänze ist insofern nicht betroffen, da es seit geraumer Zeit im Video-Format zusammentritt." Kontaktpersonen würden nun ermittelt und informiert. Zuständig sei dafür das örtliche Gesundheitsamt./aus/mhe/beg/DP/fba