Fairness kennt keine Grenzen / Erste faire Schokolade mit fairer Milch feiert zehn Jahre Jubiläum / Neue Limited Edition-Schokoladen mit Naturland Fair-Zeichen (FOTO)

Wuppertal/Gräfelfing/Piding (ots) - Vor zehn Jahren hat Fair Trade-Pionier GEPAgemeinsam mit dem Öko-Verband Naturland und der Molkerei Berchtesgadener Landdie erste faire Schokolade mit fairer Milch vorgestellt. Mit dieser Innovationwurde in einer Schokolade die aufwändige Arbeit von Kakao-, Zucker- undBio-Milchbäuer*innen in Süd und Nord fair entlohnt und gewürdigt. Bis heute istdie GEPA nicht nur der erste, sondern auch der bedeutendste Anbieter von fairenBio-Schokoladen mit fairer Bio-Milch.Anlässlich der digitalen BIOFACH-Messe 2021 e-SPECIAL ( https://www.biofach.de/) stellt die GEPA drei neue weiße Limited Edition-Schokoladen mit Frucht- oderKaffeenote vor, die neben Bio-Kakao und Bio-Zucker von westafrikanischen undlateinamerikanischen Partnerkooperativen auch fair gehandeltes Milchpulver derMolkerei Berchtesgadener Land enthalten: "Lemon Crisp", "Joghurt-Erdbeer" und"Mocca Sahne".

So fördern die GEPA, Naturland und die Molkerei Berchtesgadener Land bäuerlicheökologische Landwirtschaft auch hier in Deutschland. Wie aktuell das Thema"faire Milch" ist, zeigen die jüngsten Bauernproteste gegen Preisdumping vonDiscountern.Bio, fair und nachhaltig in Süd und NordZusätzlich zum GEPA-Logo tragen die Schokoladen das Naturland Fair Zeichen, mitdem die GEPA auf faire Bio-Milch aus Deutschland aufmerksam macht. Gemeinsam mitNaturland und der Molkerei Berchtesgadener Land war die GEPA schon vor zehnJahren Vorreiter für eine faire und nachhaltige Lieferkette, die Süd und Nordgemeinsam in den Blick nimmt.Peter Schaumberger , Geschäftsführer Marke und Vertrieb der GEPA: "Wir habendamals gemeinsam erfolgreich faire und nachhaltige Lieferketten bei einemSüd-Nord-Produkt etabliert." Seitdem hat die GEPA eine lange Reihe von fairenBio-Schokoladen mit fairer Milch auf den Markt gebracht. "Wir haben durch diesespannenden Schokoladenvariationen dazu beigetragen, das Bewusstsein vonVerbraucher*innen zu schärfen, denn Fairness kennt keine Grenzen. Nur, wobleiben die Nachahmer*innen?", fragt sich Peter Schaumberger.Steffen Reese , Geschäftsführer Naturland e.V., betont: "Unsere Partner GEPA undMilchwerke Berchtesgadener Land gehörten zu den ersten Unternehmen, die eineKooperation nach den strengen Naturland Fair-Richtlinien erfolgreich umgesetzthaben und damit gezeigt haben, dass öko-faire Lieferketten weltweit machbarsind".Bernhard Pointner , Geschäftsführer der Milchwerke Berchtesgadener Land ChiemgaueG: "Die Molkerei Berchtesgadener Land bezahlt ihren Landwirten seit Jahrzehnteneinen überdurchschnittlichen Milchpreis und engagiert sich für Fairness entlangder Wertschöpfungskette. Da war es nur konsequent, sich gleich zum Start der