Das Allzeithoch wurde knapp verfehlt. Dennoch war es ein starker Wochenstart im DAX, der trotz des US-Feiertags den Schwung in den Feierabend retten konnte. Welche Unternehmensmeldungen standen im Vordergrund?

Der Deutsche Aktienmarkt hat sein Rekordlevel im Visier. So konnte der DAX am US-Feiertag fester notieren. Wie verlief der Handelstag? Dies erfahren Sie in Ihrem LS-X-Marktbericht vom 15.02.2021.