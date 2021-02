Advanced Blockchain Aktie schießt erneut in die Höhe - das steckt dahinter Nachrichtenquelle: 4investors | 15.02.2021, 16:11 | 217 | 0 | 0 15.02.2021, 16:11 |



Weiterlesen auf 4investors.de Schon am Donnerstag der vergangenen Woche gab es ein starkes Plus bei der Aktie der Advanced Blockchain AG - Hintergrund waren da News des Unternehmens zu seinem Polkadot-Engagement, die den Aktienkurs steil in die Höhe schießen ließ. Am Mittwoch war das Papier noch mit 8,15 Euro aus dem Handel gegangen, die Tageshoch vom Donnerstag und Freitag lagen dann bei 12,20 Euro und 12,10 Euro. Vergleichen mit den 18,70 Euro, die der ... Diesen Artikel teilen Wertpapier

Advanced Blockchain Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer