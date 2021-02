Wechsel in der Geschäftsführung bei Novatec / Rita Ehses und Dominik Meyer neu an Bord (FOTO)

Stuttgart / Leinfelden-Echterdingen (ots) - Die Novatec Consulting GmbH startet

mit einem neuen Team an der Unternehmensspitze ins Geschäftsjahr 2021. Damit

verantwortet künftig ein vierköpfiges Team die Leitung der Geschäfte. Seit

Anfang des Jahres ergänzen Rita Ehses und Dominik Meyer die Geschäftsführung um

die bereits etablierten Geschäftsführer Michael Schuchart und Konrad

Pfeilsticker.



Rita Ehses bringt reichlich Erfahrung für das neu geschaffene Ressort ''People,

Culture & Organization'' mit ins Leitungsteam. Mit ihrer Offenheit verkörpert

die Personalexpertin das Leitbild von Novatec ideal. "Gerade in Krisenzeiten wie

diesen ist es wichtiger denn je, das Miteinander zu fördern und Nähe zu

schaffen. Genau dies habe ich mir auf die Fahnen geschrieben, denn die

Mitarbeiter sind unser höchstes Gut und der Garant für unseren Erfolg",

beschreibt Ehses ihre wichtige Funktion. Nur wer diese Kultur des Miteinanders

im eigenen Unternehmen lebe, könne Dienst-Leistung am Kunden im besten Wortsinn

erbringen.





Deshalb freuen sich auch Michael Schuchart und Konrad Pfeilsticker, sie imFührungsteam zu haben. "Die IT darf keine Männerdomäne sein. Das Gleiche giltfür Führungspositionen. Am Ende entscheidet die Kompetenz. Von daher freuen wiruns, Rita bei uns im Team zu haben."Mit neu in der Geschäftsführung dabei ist auch Dominik Meyer. Er ist seit zehnJahren im Unternehmen und wird mit seiner Erfahrung das Team an der Spitze ohneZweifel bereichern. Der studierte Informatiker und ausgewiesene SoftwareEngineering-Experte war selbst lange Zeit als Entwickler und Consultant aktivund kennt das IT-Business daher aus dem Effeff. Den erfolgreichen Wachstumskursdes Unternehmens möchte er in Zukunft weiter fortführen und sieht die Novatecgut aufgestellt: "Um qualitativ hochwertige Softwarelösungen zu entwickeln,genügt es nicht nur, auf einen modernen Technologiestack zu setzen. Hier beiNovatec haben wir verinnerlicht, dass das Mindset der Entwicklerinnen undEntwickler sowie die Unternehmenskultur allgemein einen wesentlichen Einflussauf die Qualität der Software haben."Dominik Meyer löst damit Stefan Bleicher in der Geschäftsführung alsRessortverantwortlichen Software Engineering ab. "Ich bin sehr glücklich, dassDominik meine Position übernommen hat. Wir haben viele Jahre eng und mit vielFreude zusammengearbeitet, und ich bin sicher, dass er dem Unternehmen mitseiner Erfahrung entscheidende Impulse geben kann", sagte Bleicher im Rahmen derAmtsübergabe. Er selbst wird sich künftig verstärkt dem operativen Geschäftwidmen. Ausgeschieden aus der Geschäftsführung der Novatec Consulting GmbH istneben Stefan Bleicher auch Hans-Dieter Brenner, der sich in Zukunft ganz aufseine Rolle als Geschäftsführer der Novatec Solutions GmbH konzentrieren möchte.Achtung neue Adresse:Den Jahreswechsel haben wir für einen fliegenden Wechsel genutzt. Wir sindnämlich umgezogen. Bitte beachten Sie unsere neue Adresse:Novatec Consulting GmbH, Bertha-Benz-Platz 1, D-70771 Leinfelden-EchterdingenWelche Story hinter dem Umzug steckt und wie davon auch unsere Kundenprofitieren, erfahren Sie auf unserer neuen Landing-Page:http://www.novatec-gmbh.de/new-workspace/Novatec Consulting GmbH (https://www.novatec-gmbh.de/) ist ein unabhängigerinhabergeführter IT-Spezialist mit mehr als 250 IT-Experten an neun Standorten.Seit 25 Jahren führen wir unsere Kunden in die digitale Zukunft. Wir beraten sievom strategischen Konzept bis zur konkreten Anwendung. Das fängt bei derBedarfsanalyse an, mündet in Empfehlungen hinsichtlich Architektur und Prozesseund hört bei der agilen Softwareentwicklung längst nicht auf. Unser Know-howvermitteln wir auch in Schulungen und kundenspezifischen Trainings.