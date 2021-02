SM Wirtschaftsberatungs AG Dividende bleibt konstant Nachrichtenquelle: 4investors | 15.02.2021, 16:33 | 12 | 0 | 0 15.02.2021, 16:33 |



Für 2020 meldet SM ...



Weiterlesen auf 4investors.de Die SM Wirtschaftsberatungs AG will erneut eine Dividende in Höhe von 0,26 Euro an die Aktionäre ausschütten. Dies kündigt die Gesellschaft am Montag an. „Wie schon in den Vorjahren wird die Dividende wieder aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG geleistet. Für inländische Aktionäre unterliegt die Dividende dadurch nicht der Abgeltungssteuer”, so das Unternehmen aus Sindelfingen.Für 2020 meldet SM ... Diesen Artikel teilen Wertpapier

SM Wirtschaftsberatungs Aktie





