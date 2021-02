UBS belässt 1&1 Drillisch AG auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Polo Tang

Analysiertes Unternehmen: 1&1 Drillisch AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für 1&1 Drillisch nach der Annahme eines neuen Angebots von Telefonica Deutschland zur Mitnutzung des Mobilfunknetzes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Gleichzeitig habe der Mobilfunker einen besser als erwarteten Ausblick auf 2021 abgegeben, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus richte sich nun aber verstärkt auf den geplanten Aufbau eines eigenen vierten Netzes in Deutschland./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2021 / 11:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2021 / 11:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.