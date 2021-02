VALBIOTIS autorisiert den Start von HEART, der multizentrischen klinischen Phase-II-Studie zu TOTUM-070 zur Senkung des LDL-Cholesterinspiegels

Diese Genehmigungen ermöglichen den Beginn der Aufnahme von 120 Personen mit unbehandelter leichter bis moderater LDL-Hypercholesterinämie in die Studie.

Professor Jean-Marie BARD, PharmD, PhD, Universitätsprofessor und Krankenhausarzt am Universitätsklinikum Nantes, wissenschaftlicher Berater für die klinische Phase-II-Studie, erklärt: „Der Bedarf an einem weiteren wirksamen und gut verträglichen Tool im klinischen Arsenal, um den LDL-Cholesterinspiegel schnell zu senken, ohne erst eine Verschlechterung der Situation abwarten zu müssen, ist bisher nicht zufriedenstellend gedeckt. TOTUM-070 gibt Patienten mit einem echten kardiovaskulären Risiko neue Hoffnung. Durch die Wirkung auf den LDL-Cholesterinspiegel wird das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse reduziert und die Lebenserwartung verlängert. Die Verbesserung der kardiovaskulären Prognose ist eine große Herausforderung für das Gesundheitswesen. Als wissenschaftlicher Berater der HEART-Studie setze ich große Hoffnungen in die Fähigkeit von TOTUM-070, die Präsenz von schlechtem Cholesterin im Blut signifikant zu verringern.“

Murielle Cazaubiel, Mitglied des Management Board, Head of Development and Medical Affairs at VALBIOTIS, fügt an: „VALBIOTIS ist sehr erfreut, seinen zweiten Wirkstoff, TOTUM-070, in die klinische Phase II zu führen. Die HEART-Studie wurde entwickelt, um einen robusten Beleg für die Wirksamkeit dieses Wirkstoffs bei hypercholesterinämischen Patienten zu liefern. Dies ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung von TOTUM-070 und eine spannende Perspektive für diejenigen, die auf alternative Lösungen warten. Mit diesem zweiten innovativen Wirkstoff konsolidiert VALBIOTIS seine Pionierrolle bei der Prävention von Stoffwechselkrankheiten.