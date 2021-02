Einzigartige „Platformation"-Strategie von Sonata Software für die Digital-Transformation im weltweiten Aufschwung

- Sonata feiert vierjähriges Jubiläum seiner „Platformation"-Strategie, die zum Erfolg für das Unternehmen und für Kunden geworden ist, die auf digital umstellen wollen

BENGALURU, Indien, 16. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Sonata Software, ein weltweit tätiges Unternehmen für IT-Dienstleistungen und Technologielösungen, hat bekannt gegeben, dass die Nachfrage nach seiner einzigartigen, markenrechtlich geschützten Strategie „PlatformationTM" für die Digital-Transformation bei seinen Kunden weltweit einen erheblichen Anstieg verzeichnet. Im März 2021 ist es 4 Jahre her, seit Sonata seinen unternehmenseigenen Ansatz für die digitale Transformation namens „PlatformationTM" angekündigt hat. Das Unternehmen feiert dieses Datum, da es zu Symbol für den Erfolg des Unternehmens sowie für die Kunden geworden, die auf digital umstellen wollen. Das Konzept der „PlatformationTM" verzeichnet einen Erfolg nach dem anderen und hat im Zuge der Pandemie noch an Bedeutung gewonnen, was den Weg für ein starkes Wachstum von Sonata sowie seine Kunden ebnet.