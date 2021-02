Einzigartige "Platformation"-Strategie von Sonata Software für die Digital-Transformation im weltweiten Aufschwung

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) - - Sonata feiert vierjähriges Jubiläum

seiner "Platformation"-Strategie, die zum Erfolg für das Unternehmen und für

Kunden geworden ist, die auf digital umstellen wollen



Sonata Software, ein weltweit tätiges Unternehmen für IT-Dienstleistungen und

Technologielösungen, hat bekannt gegeben, dass die Nachfrage nach seiner

einzigartigen, markenrechtlich geschützten Strategie "PlatformationTM" für die

Digital-Transformation bei seinen Kunden weltweit einen erheblichen Anstieg

verzeichnet. Im März 2021 ist es 4 Jahre her, seit Sonata seinen

unternehmenseigenen Ansatz für die digitale Transformation namens

"PlatformationTM" angekündigt hat. Das Unternehmen feiert dieses Datum, da es zu

Symbol für den Erfolg des Unternehmens sowie für die Kunden geworden, die auf

digital umstellen wollen. Das Konzept der "PlatformationTM" verzeichnet einen

Erfolg nach dem anderen und hat im Zuge der Pandemie noch an Bedeutung gewonnen,

was den Weg für ein starkes Wachstum von Sonata sowie seine Kunden ebnet.







feiern, dem einzigartigen und revolutionären Ansatz von Sonata, mit dem

etablierten Unternehmen die digitale Transformation gelingt", erklärte Srikar

Reddy, MD und CEO von Sonata Software. "Sonata nutzt die Leistungsfähigkeit von

Plattformen, um die Kunden bei der Erstellung und Implementierung

plattformbasierter Geschäftsmodelle zu unterstützen. Durch die Kombination von

technischen Spitzenleistungen mit Branchenerfahrung, horizontalem

Nischen-Know-how, Plattform-Diensten und IPs hilft Sonata beim Aufbau offener,

vernetzter, intelligenter und skalierbarer Plattformen, die heute die Grundlage

moderner digitaler Unternehmen bilden. Sonata hat außerdem Geschäftsmodelle für

Referenzplattformen für verschiedene Branchen erstellt, auf die sich das

Unternehmen spezialisiert hat, wie beispielsweise Einzelhandel, Konsumgüter,

Vertrieb, Fertigung, Agrarwirtschaft und Versorgungsindustrie, denen

branchenführende Plattform-Modelle angeboten werden."



"Wir wenden unseren PlatformationTM-Ansatz jetzt für alle unsere Serviceangebote

an, sei es Cloud-Transformation, Data & Analytics, Künstliche

Intelligenz/Maschinelles Lernen, Plattform-Engineering,

Enterprise-Resource-Planning/Dynamics-Services oder

PlatformationTM-Beratungsdienste in der gesamten Wertschöpfungskette, um die

digitalen Investitionen unserer Kunden zukunftssicher zu machen, während diese

flexibel auf sich stets änderndes Anforderungen ihres Geschäfts reagieren

können. Selbst mit unseren IPs haben wir einen PlatformationTM-Ansatz verfolgt, Seite 2 ► Seite 1 von 2



"Wir sind sehr stolz darauf, das vierjährige Jubiläum von PlatformationTM zufeiern, dem einzigartigen und revolutionären Ansatz von Sonata, mit demetablierten Unternehmen die digitale Transformation gelingt", erklärte SrikarReddy, MD und CEO von Sonata Software. "Sonata nutzt die Leistungsfähigkeit vonPlattformen, um die Kunden bei der Erstellung und Implementierungplattformbasierter Geschäftsmodelle zu unterstützen. Durch die Kombination vontechnischen Spitzenleistungen mit Branchenerfahrung, horizontalemNischen-Know-how, Plattform-Diensten und IPs hilft Sonata beim Aufbau offener,vernetzter, intelligenter und skalierbarer Plattformen, die heute die Grundlagemoderner digitaler Unternehmen bilden. Sonata hat außerdem Geschäftsmodelle fürReferenzplattformen für verschiedene Branchen erstellt, auf die sich dasUnternehmen spezialisiert hat, wie beispielsweise Einzelhandel, Konsumgüter,Vertrieb, Fertigung, Agrarwirtschaft und Versorgungsindustrie, denenbranchenführende Plattform-Modelle angeboten werden.""Wir wenden unseren PlatformationTM-Ansatz jetzt für alle unsere Serviceangebotean, sei es Cloud-Transformation, Data & Analytics, KünstlicheIntelligenz/Maschinelles Lernen, Plattform-Engineering,Enterprise-Resource-Planning/Dynamics-Services oderPlatformationTM-Beratungsdienste in der gesamten Wertschöpfungskette, um diedigitalen Investitionen unserer Kunden zukunftssicher zu machen, während dieseflexibel auf sich stets änderndes Anforderungen ihres Geschäfts reagierenkönnen. Selbst mit unseren IPs haben wir einen PlatformationTM-Ansatz verfolgt,