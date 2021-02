Delignit AG übertrifft mit Finanzzahlen 2020 Umsatzprognose und Ergebniserwartungen

Blomberg, 16. Februar 2021. Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, hat das Geschäftsjahr 2020 in einem herausfordernden Marktumfeld nach vorläufigen, nicht testierten Zahlen mit einem Konzernumsatz in Höhe von 58,7 Mio. € abgeschlossen (Vj. 64,4 Mio. €). Das EBITDA, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, konnte ersten Auswertungen zufolge um rund 17 % im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden und beläuft sich auf 5,6 Mio. € (Vj. 4,8 Mio. €). Dies entspricht einer auf die Betriebsleistung bezogenen EBITDA-Marge von etwa 9,8 % (Vj. 7,1 %). Damit liegen die Finanzzahlen über den Markterwartungen und der am 17.08.2020 veröffentlichten Prognose. Des Weiteren konnten die Nettofinanzschulden zum Jahresende 2020 auf 3,7 Mio. € reduziert werden, nachdem zum Halbjahr noch 11,9 Mio. € ausgewiesen wurden.

Die Delignit AG verzeichnet auch zu Beginn des Geschäftsjahres 2021 eine sehr gute Abrufsituation im Marktbereich der leichten Nutzfahrzeuge. Der weitere Geschäftsverlauf bleibt aufgrund der andauernden COVID-19-Pandemie jedoch nach wie vor mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Der Geschäftsbericht 2020 wird im April 2021 veröffentlicht und steht dann auf der Website der Gesellschaft www.delignit.com im Investor-Relations-Bereich zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.com.

Kontakt:

Delignit AG

Königswinkel 2-6

32825 Blomberg

Tel. +49 5235 966-156

Fax +49 5235 966-351

eMail: ir@delignit.com

16.02.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch Unternehmen: Delignit AG Königswinkel 2-6 32825 Blomberg Deutschland Telefon: +49 (0)5235 / 966-0 Fax: +49 (0)5235 / 966-105 E-Mail: info@delignit.de Internet: http://www.delignit.de ISIN: DE000A0MZ4B0 WKN: A0MZ4B Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1168506

Ende der Mitteilung DGAP News-Service