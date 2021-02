Morgenticker (16.02.2021)

- Laut der Financial Times erwägt China, die Exporte von seltenen Erden für den US-Rüstungssektor zu beschränken. Die Nachricht veranlasste die asiatischen Indizes sowie die US- und europäischen Futures, ihre Gewinne vor der europäischen Sitzung zu reduzieren

- WTI und Brent stiegen auf ein neues Jahreshoch, da Stromausfälle die Energiemärkte in Texas, dem Zentrum der US-Schieferindustrie, gestört haben. Die Stromausfälle wurden durch das kalte Wetter verursacht, das die Nachfrage nach Energie in die Höhe schnellen ließ und einige US-Raffinerien dazu veranlasste, den Betrieb einzustellen

- Bei einem Raketenangriff im irakischen Erbil wurden ein US-Soldat und fünf zivile Auftragnehmer verletzt. Ein ziviler Auftragnehmer wurde getötet. Der Iran soll hinter dem Angriff stecken

- Das RBA-Sitzungsprotokoll zeigt, dass die Zentralbanker der Meinung sind, dass ein signifikanter geldpolitischer Stimulus noch für einige Zeit notwendig sein wird

- Kuroda, der Gouverneur der Bank of Japan, sagte, dass die Notenbank mit der aktuellen Politik fortfahren werde, um die Wirtschaft zu stützen und dass ETF-Käufe weiterhin notwendig seien

- Der Bitcoin erreicht während des asiatischen Handels ein neues Allzeithoch bei rund 49.700 Dollar

- Das GBP ist eine der Währungen mit der besten Performance, nachdem Premierminister Johnson angekündigt hat, dass die Regierung am 22. Februar einen Plan zur Lockerung der Beschränkungen vorlegen werde

- Der JPY und der USD sind die am schlechtesten abschneidenden Hauptwährungen. Die Edelmetalle und die landwirtschaftlichen Güter legen zu

262 Tausend neue Coronavirus-Fälle und 6,5 Tausend Todesfälle wurden gestern gemeldet. Quelle: Worldometers, XTB



