EQS Group AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 2020

* Sämtliche Jahresziele erreicht



* Umsatz wächst um 18 Prozent



* EBITDA steigt auf EUR 4,8 Mio. (Vorjahr: EUR 2,5 Mio.)

* Neues wiederkehrendes Geschäftsvolumen beträgt EUR 5,3 Mio.

* 301 SaaS-Neukunden



* Ausbau der Präsenz in Europa



München - 16.02.2021



Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) hat nach nunmehr vorliegenden vorläufigen, ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz in Höhe von EUR 37,6 Mio. erzielt. Die Steigerung zum Vorjahr beträgt rund 18 Prozent (bereinigt um den Verkauf der ARIVA.DE AG in 2019). Das EBITDA erhöhte sich auf EUR 4,8 Mio. und ist damit fast doppelt so hoch wie im Vorjahr.



Für die Kennzahl Neu-ARR, die das vertraglich neu abgeschlossene wiederkehrende Geschäftsvolumen beziffert, errechnet sich ein Volumen von EUR 5,3 Mio. Die Anzahl der SaaS-Neukunden beträgt 301.

Während das Wachstum im Bereich COCKPIT-Applikationen erwartungsgemäß verlief, führte die gesteigerte Nachfrage nach Webcasts und das höhere Nachrichtenvolumen zu einem Umsatz am oberen Ende des Planungskorridors. Die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells ist maßgeblich für den Ergebnissprung im Vergleich zum Vorjahr.



Für das Geschäftsjahr 2021 strebt die EQS Group AG ein starkes Kundenwachstum und die optimale Positionierung im Bereich Corporate Compliance an. Mit der EU-Richtlinie 2019/1937, welche die verpflichtende Einführung eines internen Meldekanals für Unternehmen vorschreibt, werden sich viele Gesellschaften in der Europäischen Union erstmals mit Compliance-Themen beschäftigen. Die EQS Group AG bereitet sich darauf intensiv vor, um eine hohe Marktdurchdringung zu erreichen. Teil dieser Strategie ist die Eröffnung neuer Standorte in Mailand und Madrid. Die Präsenzen vor Ort schaffen die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, gerade im sensiblen Compliance-Bereich. Die EQS Group AG ist nunmehr in allen attraktiven Märkten der EU vertreten.