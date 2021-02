Stevens Gold engagiert das digitale Marketingunternehmen North Equities Corp.

VANCOUVER, B.C., 16. Februar 2021 - STEVENS GOLD NEVADA INC. (CSE:SG, OTCQB:STVGF, FSE:311) (das „Unternehmen“ oder „Stevens Gold“) freut sich, den Abschluss einer sechsmonatigen Marketing- und Beratungsvereinbarung mit North Equities Corp., („North Equities“), Toronto, (die „Vereinbarung“) bekanntzugeben. North Equities soll das Investorenengagement stärken, Informationen und Nachrichten des Unternehmens an ein großes Publikum verbreiten und die Social Media-Präsenz des Unternehmens erhöhen.

Das Unternehmen hat 313.199 Stammaktien zu einem Preis von 0,3192857 CAD pro Aktie als Zahlung von 100.000 CAD für im Rahmen der Vereinbarung bereits geleistete Arbeit an North Equities ausgegeben. Das Unternehmen hat während der sechsmonatigen Dauer der Vereinbarung keine weiteren Zahlungen an North Equities zu leisten. Die an North Equities ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist.

Jason Coles, CEO von North Equities, bestätigte seine Zuversicht, Wertschöpfung für Stakeholder von Stevens Gold zu erreichen: „Wir sind begeistert, Steven Golds Präsenz während dieser bedeutenden Phase im Lebenszyklus des Unternehmens zu stärken. Durch unsere Marketingmöglichkeiten auf Social Media-Plattformen beabsichtigen wir, die Kommunikationsreichweite auszubauen und einem größeren Publikum aktuelle Unternehmensinformationen zur Verfügung zu stellen“.

Über North Equities

Das Team von North Equities verfügt über insgesamt mehr als 100 Jahre Erfahrung am Kapitalmarkt und half mehr als 200 Unternehmen, mehr als insgesamt 120.000 Investoren zu gewinnen. Mit einer perfekten Kombination aus Expertise, Taktik sowie erfolgreichem Fundraising und Marketing hat North Equities die nächste Evolution der Investorenansprache und des Marketings geschaffen.

Über Stevens Gold

Stevens Gold (CSE: SG)(OTCQB: STVGF)(FWB: 311) widmet sich der Mineralexploration und dem Erwerb von Mineralkonzessionen in Nordamerika. Stevens Gold exploriert derzeit das in Option gehaltene Goldkonzessionsgebiet Millennium in Arizona. Das Konzessionsgebiet Millennium Gold besteht aus drei staatlichen Mineralpachtlizenzen auf einer Gesamtfläche von 1.920 Acres und befindet sich unweit des Bergbaureviers Oatman, wo über 2 Millionen Unzen Gold in „Bonanza“-Qualität entdeckt wurden und wo sich auch der obertägige Goldbergbaubetrieb Castle Mountain der Firma Equinox befindet. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie im technischen Report, der auf der SEDAR-Webseite veröffentlicht wurde.