Fazit

Die Abwärtsbewegung und somit die Umsetzung der vorausgegangenen SKS-Formation sind weiterhin intakt und lässt kaum Zweifel an einen Rücksetzer auf 0,8671 GBP aufkommen. Finales Ziel stellt die markante Unterstützung um 0,8628 GBP dar. Durch Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikates WKN VQ34U5 kann somit noch eine maximale Rendite von 62 Prozent erzielt werden. Entsprechend dürfte sich der Schein im Bereich von 2,81 Euro bewegen. Notiert das Paar an den Apriltiefs aus 2020, so dürfte der vorgestellte Schein einen Wert von 2,32 Euro aufweisen. Eine Verlustbegrenzung angesetzt um 0,8775 GBP erfordert einen potenziellen Ausstiegskurs von 1,13 Euro im vorgestellten Zertifikat.