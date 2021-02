Thales wird die Signaltechnik der Deutschen Bahn in Stuttgart digitalisieren, um Kapazität, Pünktlichkeit und Komfort deutlich zu verbessern

@Deutsche Bahn / Arnim Kilgus

Das von Thales geleitete Projekt "Digitaler Knoten Stuttgart" ist Teil des Programms "Digitale Schiene Deutschland", mit dem u. a. die Kapazität des Schienennetzes um bis zu 20 Prozent verbessert werden soll. Es beinhaltet eine für Thales Deutschland wichtige Innovationspartnerschaft mit dem Kunden Deutsche Bahn, bei der es um die Entwicklung und Mitgestaltung neuer, zukunftsweisender Technologien für den Rollout der „Digitalen Schiene Deutschland“ geht.

„Der erste digitale Knoten Deutschlands wird über Jahre hinaus die Referenz für weitere Metropolregionen in ganz Europa sein. Zusammen mit der Deutschen Bahn AG, der DB Netz AG, der DB Projekt Stuttgart–Ulm GmbH und allen Projektbeteiligten freuen wir uns darauf, die Blaupause für zukünftige Digitalisierungs-Projekte mitzugestalten“, erläutert Oliver Dörre, Vorsitzender der Geschäftsführung von Thales Deutschland. „Wir bringen alle Voraussetzungen mit, um dieses Großprojekt erfolgreich zu realisieren. Wir kennen den Knoten Stuttgart aus früheren Projekten sehr gut und freuen wir uns jetzt darauf, gemeinsam mit unserem Kunden aktiv und auf höchstem technischen Niveau an der Verbesserung des Angebotes für Zugreisende mitarbeiten zu können“, so Dörre weiter. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei diesem Projekt vor ihrer Haustüre natürlich besonders motiviert und stolz darauf, an ‚ihrem‘ Bahnhof mitarbeiten zu dürfen.“