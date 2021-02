UBS belässt SOFTWARE AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Software AG vor dem Kapitalmarkttag der Darmstädter auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Die Veranstaltung dürfte das Vertrauen in eine beschleunigte Umsatzsteigerung stärken, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2021 / 21:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2021 / / GMT