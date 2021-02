Nachweis von britischer Corona-Mutation - Großeinsatz in Hamm Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 16.02.2021, 08:29 | 59 | 0 | 0 16.02.2021, 08:29 | HAMM (dpa-AFX) - Der Nachweis der britischen Mutation des Corona-Virus hat in Hamm zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Eine Hundertschaft sei seit Montagabend im Einsatz, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Nach Angaben der Stadt war ein Bauarbeiter auf Montage positiv auf die Variante B.1.1.7 getestet worden. Sie gilt als ansteckender. Daraufhin seien vier Wohnhäuser unter Quarantäne gestellt worden. Die Bewohner werden nun getestet. Die Beamten überwachten unter anderem die Einhaltung der Quarantäne. Zunächst hatten die "Bild"-Zeitung berichtet./jwe/DP/mis

