FRISS erzielt 2020 solides Wachstum

Trotz der besonderen Herausforderungen konnte FRISS für 2020 ein Rekordjahr verzeichnen. Die Nachfrage nach modernisierten Versicherungsprozessen war branchenweit spürbar. FRISS ist zum anerkannten und führenden Anbieter von Lösungen zur automatischen Betrugserkennung und -prävention geworden, die mittlerweile in unserem digitalen Umfeld als Standard gelten. In wichtigen Märkten konnte FRISS ein besonders massives Wachstum feststellen.

„Man kann Millionen von Versicherungsanträgen, Verlängerungen und Schadenfällen nur vollständig automatisiert bearbeiten, wenn gewisse Sicherheitsmechanismen eingerichtet sind“, erklärt Jeroen Morrenhof, CEO und Mitgründer von FRISS. „Versicherungsunternehmen können jetzt Versicherungsanträge sofort akzeptieren und Schadenfälle in Sekundenbruchteilen regulieren – in der Gewissheit, dass Legitimität und Compliance gewährleistet sind. Gleichzeitig können risikobehaftete Anträge und betrügerische Schadenfälle sofort abgelehnt werden. Dadurch werden erhebliche Kosteneinsparungen erzielt, die an die Kunden weitergegeben werden können.“

Die durch äußere Umstände auferlegte Notwendigkeit einer Modernisierung war 2020 das beherrschende Branchenthema. Obwohl es keineswegs immer einfach war, war das Jahr für FRISS nicht durchweg schlecht:

16 neue Versicherer in die FRISS-Familie aufgenommen

17 neue Produkt-Releases, einschließlich aktualisierter Betrugsmuster

Kundenzufriedenheit 8,9/10

58 % Umsatzwachstum

193.624 Liegestütze während virtueller Bootcamps

Die wichtigste Errungenschaft ist jedoch, dass die Branche dank FRISS über 1 Milliarde US-Dollar an betrügerischen Versicherungsanträgen und Schadenfällen sparen konnte. Durch das Vertrauen in die Prozesse konnten Versicherer mehr Zeit und Geld für den wichtigsten Teil ihrer Arbeit aufbringen: das Kundenerlebnis ihrer ehrlichen Kunden.

„In einem einzigen Jahr hat die Branche die Transformation vollzogen, die sonst wahrscheinlich fünf bis zehn Jahre gedauert hätte“, ergänzt Jeroen Morrenhof. „Wir sind stolz darauf, unseren Teil dazu beitragen zu dürfen, die Versicherungswelt eine sichere digitale Transformation zu ermöglichen. Und wir sind in diesem Jahr ganz besonders dankbar, dass wir diesen Weg nicht allein gehen.“

Über FRISS

FRISS konzentriert sich zu 100 % auf die automatisierte Betrugs- und Risikoerkennung für Komposit-Versicherer weltweit. Die KI-basierten Erkennungslösungen für Underwriting, Schadenbearbeitung und Betrugserkennung helfen über 175 Versicherern dabei, ihr Geschäft auszubauen. FRISS erkennt Betrug, mindert Risiken und unterstützt die digitale Transformation. Die Implementierung erfolgt innerhalb von vier Monaten und Versicherer erzielen einen bis zu zehnfachen ROI und eine Steigerung um 80 % bei der Dunkelverarbeitung von Versicherungsanträgen und Schadenfällen. Mit FRISS Lösungen senken Sie Ihre Verlustquoten, verwirklichen ein profitables Portfoliowachstum und verbessern die Kundenzufriedenheit. Weitere Informationen finden Sie unter www.friss.com.

