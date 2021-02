Der nächste Schritt: Pure Extracts will Cannabis-Kaugummi in Kanada einführen.

Wie es in der gerade veröffentlichten Mitteilung heißt, nutzt Taste-T ein geschütztes Herstellungssystem, um Marken-Cannabisgummi herzustellen. Diese wird auch von Taste-T verpackt und unter anderem in den US-Bundesstaaten Nevada, Massachusetts, Michigan und Oklahoma verkauft. Zu den bekannten Produkten von Taste-T gehören z.B. Margarita Chill und Fireball Cinnamon, an deren Erfolg Pure Extracts nun anknüpfen will.

Das Unternehmen hat dazu exklusive Rechte für Kanada sowie Erstrechte für andere Länder weltweit erworben und wird gemäß des Abkommens auch eine nach kanadischen Standards zertifizierte, kundenspezifische Kaugummi-Herstellungsmaschine von Taste-T nach British Columbia, wo die Anlagen von Pure Extracts stehen, geliefert bekommen. Geplant ist, die dort hergestellten Produkte – natürlich entsprechend den Vorgaben von Health Canada – in ganz Kanada über lizenzierte Apotheken zu verkaufen – Markenname Pure Chew.

Wie Ben Nikolaevsky, CEO von Pure Extracts, erklärte: „Taste-Ts Gummi-Produktlinie ist eine großartige Gelegenheit für unser Unternehmen, einem der wenigen US-amerikanischen Cannabisprodukte zum Durchbruch zu verhelfen, die zu Recht als „Marke "bezeichnet werden. Und natürlich ist Pure Extracts als kanadisches Unternehmen ideal geeignet, dieses Produkt in zahlreiche Länder auf der ganzen Welt zu exportieren.“

Fazit:

Pure Extracts hatte in den letzten Wochen bereits gemeldet, dass man von einem Produktionsanstieg bei CBD- und THC-Extrakten ausgeht und deshalb eine signifikante Kaufvereinbarung für Biomasse abgeschlossen – und kurz darauf ein erstes, kommerzielles Abkommen über die Lieferung von CBD-Destillat gemeldet! Hinzu kommt, dass das Unternehmen davon ausgeht, noch dieses Quartal die ersten Produkte aus dem Bereich der funktionalen Pilze – einem ebenfalls sehr schnell wachsenden Markt – auf den Markt bringen zu können. Mit der Vereinbarung mit Taste-T eröffnet sich Pure Extracts nun eine weitere Umsatzquelle und baut sein Geschäft mit der Marke Pure Chew aus.

Wir denken, dass Pure Extracts absolut auf dem richtigen Weg ist und das Unternehmen über das Potenzial verfügt, die Kursgewinne der letzten Tage signifikant auszubauen. Interessierte Anleger sollten sich aber auf jeden Fall des nicht unerheblichen Risikos bewusst sein.

