CENTOGENEs Ergebnisse aus der Sequenzierung weiterer positiver COVID-19 Befunde auf neue SARS-CoV-2 Varianten ergeben neue Variante B.1.258 im Großraum zwischen Kdyne, Frankfurt und München



* Im Zuge der aufgetretenen SARS-CoV-2 Mutationen aus Großbritannien und Südafrika hat CENTOGENE 262 Vollgenom-Virus-Sequenzierungen bei Proben von Menschen vorgenommen, die im Zeitraum von Juli bis Anfang Oktober 2020 in Deutschland positiv getestet worden waren



* Bei 10,7% der 262 untersuchten Proben wurde eine Mutation von N439K im Spike Protein gefunden; 25 dieser 28 Proben wiesen neben N439K zusätzlich eine Deletion im Spike auf, die relevant für die Pathogenität der britischen Variante B.1.1.7. ist



* 93% der B.1.258 Isolate wurde im Dreieck zwischen Kdyne, Frankfurt und München gefunden



CAMBRIDGE, Mass., USA und ROSTOCK & BERLIN, Deutschland, 16. Februar 2021 - Centogene N.V. (Nasdaq: CNTG), ein privates Unternehmen, das auf die Diagnostik seltener Erkrankungen spezialisiert ist und klinische sowie genetische Daten zur Klärung medizinischer Fragestellungen von Patienten, Ärzten und pharmazeutischen Unternehmen einsetzt, veröffentlicht weitere Ergebnisse der Sequenzierung positiver SARS-CoV-2-Proben. Darin wurden neue Varianten B.1.258 des Corona-Erregers nachgewiesen, der neben einer Mutation von N439K eine Deletion im Spike Protein aufweist.



CENTOGENE testet seit Ende Juni 2020 in zahlreichen

Walk-In-Corona-Teststationen in Deutschland aber auch in mobilen Einsatzteams in Bayern Reisende und Testinteressierte aus der breiten Bevölkerung. Das Unternehmen hat rückwirkend 262 Vollgenom-Sequenzierungen des Virus aus positiven Befunden aus Deutschland und dem deutsch-tschechischen Grenzgebiet vorgenommen. Das virus-positive Material stammt aus den Monaten Juli bis Anfang Oktober 2020. Neu eingehende positive Befunde werden inzwischen systematisch einer Vollgenom-Analyse unterzogen.