BevCanna meldet Erhalt von Standard-Verarbeitungslizenz von Health Canada

Vancouver (British Columbia), 16. Februar 2021 – BevCanna Enterprises Inc. (CSE: BEV, Q: BVNNF, FWB: 7BC) („BevCanna“ oder das „Unternehmen“) ein aufstrebender Marktführer im Bereich innovativer Gesundheits- und Wellness-Getränke, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Standard-Verarbeitungslizenz (Standard Processing License) von Health Canada erhalten hat. Das Unternehmen ist nun vollständig autorisiert, die Produktion in seiner Full-Service-Getränkeherstellungsanlage mit hoher Kapazität aufzunehmen. BevCanna wird mit der Produktion seiner White-Label-Produkte, der führenden US-amerikanischen Cannabis-Getränkemarke Keef sowie seiner hauseigenen Getränke über lizenzierte kanadische Einzelhändler beginnen und das Unternehmen so positionieren, dass es von der boomenden kanadischen Branche von mit Cannabis angereicherten Getränken umfassend profitieren kann.

Der Erhalt der Standard-Verarbeitungslizenz und der bevorstehende Abschluss der bahnbrechenden Übernahme von Naturo Group Investments Inc. durch BevCanna stellen zwei Eckpfeiler der Wachstumsstrategie des Unternehmens dar. Zusammen mit der kürzlich erworbenen E-Commerce-Plattform Pure Therapy und der Partnerschaft von BevCanna mit Keef Brands sowohl in den USA als auch in Kanada befindet das Unternehmen angesichts mehrerer Cashflows in einer günstigen Position. BevCanna wird sich nun in der einzigartigen Position befinden, das einzige vollständig lizenzierte Unternehmen für die Herstellung von hauseigenen und White-Label-Getränken und -Nahrungsergänzungsmitteln zu sein, das in der Lage ist, sowohl konventionelle als auch auf Cannabinoiden basierende Produkte herzustellen und über ein globales Multi-Channel-Vertriebsnetz von traditionellen und Cannabinoid-Verkaufskanälen für Erwachsene zu vertreiben, was die Weiterentwicklung von BevCanna zu einem diversifizierten Gesundheits- und Wellnessunternehmen beschleunigt.