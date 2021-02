Ehemaliger Director von Tesla für Mitteleuropa in Advisory Board von American Manganese aufgenommen

Surrey (British Columbia), 15. Februar 2021 - American Manganese Inc. („AMY“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Jochen Rudat, ein ehemaliger Director von Tesla für Mitteleuropa, in das Advisory Board des Unternehmens aufgenommen wurde.

Herr Rudat kann ein umfassendes Know-how und hohes Ansehen in der Elektrofahrzeugbranche vorweisen. Er hat zehn Jahre lang unter Elon Musk, dem CEO von Tesla, gearbeitet, wo er die Einführung der Modelle S, 3, X und Roadster in Europa unterstützte. Jochen wurde von Elon Musk damit beauftragt, ein Vertriebs- und Marketingteam in Europa aufzubauen, das während seiner Amtszeit auf fast 300 Mitarbeiter anwuchs.

„Wir freuen uns, ein solch erfahrenes Mitglied der Elektrofahrzeugbranche im Team von American Manganese willkommen zu heißen“, sagte Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. „Jochens Fachwissen in der Branche wird eine unschätzbare Ressource sein, während wir die Geschäftsentwicklung und strategische Partnerschaften hinsichtlich RecycLiCo in Europa untersuchen.“

Vor Tesla arbeitete Herr Rudat für mehrere bekannte Automobilhersteller, wie etwa BMW, Kia und Porsche. Zuletzt fungierte er als Chief Sales Officer beim italienischen Luxusautohersteller Automobili Pininfarina, um das Elektro-Hypercar Battista auf den Markt zu bringen. Darüber hinaus ist Herr Rudat Founder von Electric Ventures, einem Beratungsdienst, dessen Hauptaugenmerk auf Investitionen in nachhaltigen Transport gerichtet ist.

Das Unternehmen hat Herrn Rudat eine Million Incentive-Aktienoptionen mit einer Ausübungsfrist von fünf Jahren und einem Ausübungspreis von 1,99 Dollar pro Aktie gewährt.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, dessen Hauptaugenmerk auf das Recycling von Lithiumionenbatterien (RecycLiCo) sowie die Produktion von elektrolytischem Manganmetall aus geringgradigen US-Ressourcen gerichtet ist. Das Verfahren ermöglicht hohe Gewinnungsraten von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium mit hohen Reinheitsgraden mit minimalen Verarbeitungsschritten. American Manganese Inc. ist bestrebt, sein bahnbrechendes patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren zu kommerzialisieren und ein Branchenführer beim Recycling von Kathodenmaterialien aus Abfällen der Lithium-Ionen-Batterieherstellung zu werden.