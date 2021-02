--------------------------------------------------------------------------------

Geschäftszahlen/Bilanz/QuartalsberichtWien - Highlights.* Ausgelaufene Großprojekte, COVID-19, Sondereffekte und interneHerausforderungen führten zu Umsatzrückgang und negativem EBIT.* Restrukturierungsmaßnahmen zeigen erste Erfolge, Free Cashflow ist wiederpositiv."Wir sehen bereits Erfolge der eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen. War derFree Cashflow im ersten Quartal noch mit rund EUR 27 Mio. negativ, reduziertesich das Minus des zweiten Quartals auf EUR 3 Mio. Im abgelaufenen, drittenQuartal gelang es uns, einen positiven Free Cashflow von EUR 31 Mio. zuerwirtschaften. Damit liegen wir nach neun Monaten bei einem positiven Wert vonEUR 1 Mio.", so Georg Kapsch, CEO von Kapsch TrafficCom.Wenn nicht anders angegeben, Q1-Q3 Q1-Q3alle Werte in EUR Mio. 2019/20 2020/21 +/-Umsatz 545,5 384,5 -29,5 %EBIT 7,7 -89,0 > -100 %EBIT-Marge 1,4 % -23,1 % -24,5 %pPeriodenergebnis, den Anteilseignern zurechenbar 1,9 -78,3 > -100 %Ergebnis je Aktie (EUR) 0,14 -6,03 > -100 %Der Umsatz von Kapsch TrafficCom betrug in den ersten drei Quartalen 2020/21 EUR384 Mio. Das entspricht einem Rückgang von 30 % oder EUR 161 Mio. EUR 75 Mio.davon sind auf die im Vorjahr ausgelaufenen Großprojekte in Deutschland(vorzeitige Kündigung des Errichtungsprojekts durch den Kunden aufgrund einerEntscheidung des Europäischen Gerichtshofs), Tschechien (Auslaufen desBetriebsvertrags) und Bulgarien (Abschluss der Errichtung eines landesweitenMautsystems) zurückzuführen. In Nordamerika lag das Augenmerk auf derAbarbeitung und Sanierung bestehender Projekte. Zudem waren US-Projektmargenanzupassen, was sich nicht nur negativ auf das EBIT, sondern zu einem großenTeil auch auf den Umsatz auswirkte. Schließlich führten die verschiedenenMaßnahmen, die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen, zu einem deutlichenUmsatzrückgang: Im Segment Electronic Toll Collection (ETC) waren siewesentliche Treiber, dass die Komponentenumsätze um EUR 28 Mio. oder rund einDrittel zurückgingen. Auch die Errichtungsumsätze sanken um EUR 71 Mio.Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (EBIT) drehte von EUR 8 Mio. im Vorjahrauf EUR -89 Mio. in der aktuellen Berichtsperiode. Für diese Entwicklung warenim laufenden Geschäftsjahr insbesondere die folgenden Sondereffekte